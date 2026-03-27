記事ポイント東京工芸大学の学生8名が大川小学校の津波事故を題材に体験型作品を制作・展示来場者が「住民」として避難を疑似体験するインタラクティブ作品「記憶と選択」を公開2026年3月10日から22日まで中野キャンパス6号館にて入場無料で開催東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科アート＆メディア研究室の学生8名による企画展「語りにくさを語る―大川小をめぐる15年の対話」が、2026年3月10日から22日まで東京工