◆センバツ第９日▽準々決勝智弁学園―花咲徳栄（２７日・甲子園）智弁学園は背番号１８の田川璃空投手（りく・３年）が先発する。秋の公式戦では登板のなかった左腕だが、小坂将商監督は「杉本の次に調子がいい」と指名した。持ち味は「逃げないところ」と期待。「最初から飛ばしてもらう。きょうは継投になると思うので、タイミングを間違えないように」と想定した。エースの杉本真滉（まひろ・３年）はリリーフとして待