記事ポイント総勢74組が出展する過去最大規模のミニチュアアート合同展「喫茶・レトロ食堂」など3テーマの特別POP UPエリアを展開人気クリエイターによるワークショップや会場限定グッズ販売も実施BACON(べーこん)が、本物と見間違うほど精巧なミニチュアアートの合同写真展＆物販展「ミニチュア写真の世界展 2026」を開催します。東京・浅草橋の「TODAYS GALLERY STUDIO.」を皮切りに、名古屋への巡回展も決定しています。BACON「