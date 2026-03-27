ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）が３０日から６年目に突入する。シーズンレギュラーとして新たに６人が加わることがわかった。月曜日は女優・白石美帆、火曜日は２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の郄木菜那さん、水曜日は人気グループ「Ｍ！ＬＫ」の塩粼太智＆曽野舜太、木曜日は俳優・風間俊介、金曜日はタ白石美帆、郄木菜那、Ｍ！ＬＫ塩粼太智＆曽野舜太、風間俊介レント・