記事ポイント北陸自動車道「長浜IC」より車で約3分、2026年4月19日(日)に開業するコンテナホテルダブル39室・ツイン5室の全44室で1泊6,200円から宿泊可能災害時には客室を被災地へ移設する「レスキューホテル」としても機能デベロップが、滋賀県長浜市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 長浜インター」を2026年4月19日(日)に開業します。長浜市内では2店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては全国131店舗目の出店です。