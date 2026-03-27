B&ZAI初の地上波特番・ABCテレビ『ナニワでバンザイ！自分トリセツ2.0』の最終回が、29日深夜0時10分から放送される。近畿大学の応援部から熱血指導を受けたメンバーが、グループを応援しているファンに向けてエールを送る。最終回放送に先立ち、本高克樹（※高＝はしごだか）と稲葉通陽からコメントが届いた。【番組カット】学ラン姿がかっこすよぎ！応援部に入団したB&ZAI結成1年、屈指の演奏技術とアクロバットを武