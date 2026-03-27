ファミリーマートの「コンビニエンスウェア」2026年春夏の新作発表会が行われ、会場では人気ゲーム『あつまれ どうぶつの森』との愛らしいコラボアイテムが披露された。ブランド誕生5周年という節目を迎える今シーズンは、ファミマらしさが光る腕時計や、猛暑を軽やかに乗り切る綿麻ウェアまで、日常を彩るラインアップが勢揃い。注目の新作アイテムをひと足先にレポートする。【写真】“たぬきち”が靴下に!?頭から足先まで再