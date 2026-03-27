1976年（昭和51年）11月13日公開の映画『犬神家の一族』を皮切りに、日本映画界に一大ムーブメントを巻き起こした角川映画の誕生から50年を記念した「角川映画50周年プロジェクト」が始動。第1弾企画として、名作・傑作40作品を上映する「角川映画祭」が5月1日より東京・角川シネマ有楽町ほかで順次開催される。【動画】「角川映画祭」野村宏伸のナレーション入り予告編角川映画は「読んでから見るか、見てから読むか」という