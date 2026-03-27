◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝智弁学園 ― 花咲徳栄（2026年3月27日甲子園）準々決勝の第2試合は、優勝した16年以来10年ぶりの4強を目指す智弁学園（奈良）と花咲徳栄（埼玉）が対戦する。先発メンバーが発表され、智弁学園は背番号18の左腕・田川璃空（3年）が先発のマウンドに立つ。花巻東（岩手）との1回戦では129球で完封、神村学園（鹿児島）との2回戦では延長10回143球で1失点完投した左腕エース杉本真