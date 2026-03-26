とちぎテレビ 真岡市は２６日、ピアノの国際コンクールのアジア大会で優勝した、市内の高校１年生に市長特別賞の「功労賞」を贈りました。 真岡市の市長特別賞の功労賞が贈られたのは、真岡高校１年の加藤大晴さんです。中村和彦市長から記念の楯が手渡されました。 加藤さんは、ことし１月１４日に東京都内で行われた、国際的な演奏家の発掘と育成を目的にした「ショパン国際ピアノコンクールｉｎ ＡＳＩＡ」