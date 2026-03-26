とちぎテレビ 栃木県立病院の再編整備を進めている県は２６日、３つの県立病院と国立病院機構栃木医療センターの統合に向けて、国立病院機構と基本合意書を締結しました。 県立病院と国立病院機構栃木医療センターの再編統合に向けた、基本合意書を結んだのは栃木県と国立病院機構です。締結式では、福田富一知事と国立病院機構の新木一弘理事長などの病院関係者が出席し、基本合意書を交わしました。 基本合