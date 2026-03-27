小泉進次郎防衛相は25日に開かれた参院予算委員会において、れいわ新選組の奥田ふみよ共同代表の発言の中で、怒りをにじませる場面があった。 奥田氏は、物価高に苦しむ国民の現状を訴える中で「先進国で最も経済衰退しているのが日本だ。減税政策が本当に生ぬるく、しょぼいです」と発言。さらに、「人殺しの武器を作ったり買ったりするために、これから10年先まで、防衛特別所得税は即決。なぜ増税策はスピーディー