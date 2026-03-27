TBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、30日から6年目に突入する。シーズンレギュラーとして新たに、月曜日に白石美帆、火曜日に高木菜那（※高＝はしごだか）、水曜日にM!LK塩崎太智（※崎＝たつさき）＆曽野舜太、木曜日に風間俊介、金曜日に柳原可奈子が加入することが決定した。【写真】”初期装備アイドル”で話題の塩崎太智6人の新たなラヴィット！ファミリーが６月までシーズンレギュラーとして番組を盛り