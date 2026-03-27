2025年1年間に全国で自殺した人は初めて2万人を下回り最も少なくなりましたが、小中高生の自殺者は538人に上り、過去最多となりました。厚生労働省によりますと、2025年1年間に全国で自殺した人は男性が1万3176人、女性が6012人と合わせて1万9188人に上り（前年比1132人減）、1978年の統計開始以降初めて2万人を下回り最も少なくなりました。一方、小中高生の自殺者数は538人（前年比9人増）に上り、2年連続で最も多くなりました。