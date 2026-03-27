美容ライター、コスメコンシェルジュの斎藤明子です。もともとの自分の眉毛の特徴をうまく活かせないと、どんなテクニックを駆使しても眉メイクはうまくいきません。そこで今回は、眉のタイプ別にやらない方がいい眉メイクと、その解決策をご提案します。【詳細】他の記事はこちらまずはじめに、2026年春夏に目指したい眉毛メイクは？トレンドを必要以上に意識する必要はありませんが、傾向を知っていた方が、垢抜けた印象にメイク