セリアで見つけたロック機能付きボールペンが、想像以上に優秀でした！挟むだけでノックを防ぎ、バッグやポケットの中でのインク漏れ事故をしっかり回避。ノートはもちろん布にも対応する使い勝手の良さで、日常の“やらかし”を防ぐ頼れる文房具です。もう家中のボールペンをこれに変えたくなるほど大ファンになりました♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：誤ノック防止 ゲルインクボールペン価格：￥110（税込）サ