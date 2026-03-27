今回ダイソーで見つけたカラーペンは、手書き派にぜひおすすめしたい新感覚文具。見た目はペンでも、使い方はまるでロールスタンプのように使えて、ノートや手帳にサッと引くだけで簡単に華やかな装飾が可能です。忙しい毎日でも手書きページを手軽に彩れる便利アイテムですよ。それでは早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ローラー付きカラーペン（点線、波線、3本）価格：￥110（税込）サイズ（約）