夜道で使う反射アイテム、どうしても見た目がシンプルすぎて選びにくいと感じることはありませんか？ダイソーには、見た目にもこだわったタイプがそろっています。チャーム感覚で使える可愛い見た目で、バッグに付けたままでも違和感なし。さりげなく取り入れながら安全面もカバーできるスグレモノです♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：反射キーホルダー クロミ価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード