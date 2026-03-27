なぜ？ 欧州エアバスが米国製UASをベースにする理由エアバスは2026年3月13日、無人協調戦闘機（UCCA）「ヴァルキリー」の開発を進めていることを明らかにしました。これはアメリカなどで開発が進められている協働戦闘航空機（Collaborative Combat Aircraft：CCA）と同様、自律飛行能力を備えた、有人航空機と協働するUAS（無人航空機システム）です。 【爆速だぞ…！】これがエアバスの新型「戦闘機の“お供”無人機」です（写