俳優宇梶剛士（63）が27日、インスタグラムを更新。自身になりすました偽アカウントについて注意喚起を行った。宇梶はプロフィル欄で「キリがないほどにニセモノが吹き荒れております。自分に成りすまして怪しいお金儲けの誘いをしたりしてます。プロフ写真を、北海道は知床のカムイワッカで満足げに立つ大男にしました。ニセモノはフォロワー数がわずかですよー」と説明しているが、今回新たに「ニセモノ！！が、またまたまたして