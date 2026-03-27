ABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分）のお天気リポーターとしても活躍する、タレントの中西花（22）が26日、インスタグラムを更新。ビキニ姿をアップした。中西は「水着も一新しました！ボディメイクもしっかり頑張ったのでぜひ見てほしいです後悔させません」とコメントし、振り向きポーズの白いバンドゥビキニ姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「刺激的やな」「透きとおる美しさ」「スタイルが良いし、