レースクイーン宮本さやかが26日までにインスタグラムを更新。網タイツ姿をアップした。宮本は「おはよう」とあいさつし、ミニスカートと網タイツを着用した近影をアップした。宮本は座りながら足を組み、笑みを浮かべている。さらに続けての投稿で「雨宿り、する？」と問いかけ、ノースリーブのミニワンピース姿を披露した。この投稿にフォロワーからは「美女に網タイツと目を奪われました」「美脚ですね」「速攻保存」とコメント