元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が26日までにブログを更新。収録を途中で退席したことを打ち明けた。北斗は「今日はヒルナンデス生放送の後にもう一本、番組収録に。。。偶然、今日がお誕生日のアン・ミカちゃんのお誕生日だったので…楽屋にサプライズケーキミカちゃんお誕生日おめでとう」とつづり、楽屋の前で、ケーキを手にしたショットを投稿した。続けて「残念ながら収録が押してしまって楽しい収録で最