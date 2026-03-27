グラビアアイドル栗田すみれ（20）が26日、インスタグラムを更新。ビキニ姿をアップした。栗田は「Iamグラマラスボディ」とコメント。たわわなHカップがこぼれそうな、ピンク色のビキニ姿を公開した。この投稿にフォロワーからは「やばすぎえぐすぎ可愛すぎ」「すっごく色っぽくてむっちゃくちゃ可愛い」「素晴らしき〜」とコメントが寄せられている。栗田は大阪府出身。SNSのプロフィルには「天然Hカップ20歳スポーツトレーナー