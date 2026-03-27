人気ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のＲＩＭＡ（リマ）の姉で、モデルの中林美和を母に持つｋａｎｏｎが、大学を卒業したことを報告した。２７日までにインスタグラムで「慶應義塾大学経済学部を卒業しました」と明かし、「１年生の頃から変わらず一緒に過ごしてきた友人たち。好きなことを学び続けられた時間。そして、スペインでの１年間の留学。振り返るとあっという間の４年間でしたが、かけがえのない出会いと経験に恵ま