◆米大リーグアストロズ０―３エンゼルス（２６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）エンゼルスが敵地でアストロズとの開幕戦を迎え、Ｍ・トラウト外野手の先制アーチなどで３―０で勝利し、カート・スズキ新監督は白星発進となった。トラウトは両軍無得点の均衡を破る先制アーチを放った。７回１死、右腕ブルボーの直球を捉えた打球は左翼後方の機関車が通る線路を越える４０３フィート（約１２３メートル）の完