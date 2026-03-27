元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が26日、インスタグラムを更新。ユニホーム姿をアップした。中川アナは「プロ野球開幕前日ですね新しくゲットしたこのユニフォームを着て応援しに行くのが待ち遠しいっ今回はヴィンテージデニムとの組み合わせ」とコメントし、ジャイアンツのユニホーム姿を投稿した。続けて「グローブとボールを触ったのは去年の始球式以来！投球フォームを思い出しつつポージングもしてみました