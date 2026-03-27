FIFAワールドカップ2026大陸間プレーオフ、パス2準決勝が26日に行われ、ボリビア代表とスリナム代表が対戦した。勝者がシードチームのイラク代表（アジア）との決勝戦（3／31）に進む、非シードのボリビア（南米）、スリナム（アフリカ）によるFIFAワールドカップ2026大陸間プレーオフ。W杯開催国メキシコでの開催となった試合は一進一退の攻防が続いていく。互いにクロスなどでチャンスの一歩手前という場面が目立ったが、2