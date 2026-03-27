【パリ＝上地洋実】ＡＦＰ通信によると、フランス南東部リヨンの裁判所は２６日、仏留学中だった筑波大生、黒崎愛海（なるみ）さん（当時２１歳）が２０１６年に行方不明になった事件の差し戻し控訴審判決で、殺人罪に問われたチリ人の元交際相手ニコラス・セペダ被告（３５）に終身刑（求刑・禁錮３０年）を言い渡した。黒崎さんの遺体は見つかっていないが、判決では、セペダ被告が嫉妬心から仏東部ブザンソンの学生寮で黒崎