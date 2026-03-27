閣議に臨む高市首相（中央）ら＝27日午前、首相官邸政府は27日、2026年度当初予算案が月内に成立しない場合に備える暫定予算案を閣議決定した。一般会計の歳出（支出）は計8兆5641億円とし、4月から拡充される高校授業料の無償化や、年金などの社会保障費を計上した。4月1〜11日の11日間分で、国民生活の混乱を避ける。暫定予算案は30日の衆参の予算委員会で審議、採決し、両院の本会議で採決する。中道改革連合と立憲民主党、