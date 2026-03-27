女優井本彩花（22）が26日、インスタグラムを更新。日本大学法学部を卒業したことを報告した。井本は「日本大学法学部法律学科を卒業しました活動を始めてからも大学進学すると決めていたので、4年で無事卒業することができて良かったです」と報告し、はかま姿をアップした。続けて「お仕事と学業の両立は、正直、大変でした！笑撮影終わって授業行ったり、授業終わったあと撮影だったり…試験前の勉強やレポートには毎回頭