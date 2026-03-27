「イギリスでやっているので、両チーム楽しみです」。開口一番、そう話したのは田中碧だ。スコットランド代表、イングランド代表とのキリンワールドチャレンジ2026に向けて、田中は「チームとして勝つこと。個人としてはやっぱりワールドカップに行くという意味でアピール、いいパフォーマンスがしたいなと思っています。その両輪を叶えられれば」と見据えた。スコットランド、イングランドには日頃から対戦している選手も多い。