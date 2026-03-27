◆ロサンゼルス・ドジャース−アリゾナ・ダイヤモンドバックス26日（日本時間27日午前9時30分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）ドジャースの2026年レギュラーシーズン開幕戦が26日、本拠地にダイヤモンドバックスを迎えて行われ、大谷翔平選手（31）が「1番DH」、山本由伸投手（27）が2年連続の開幕投手として先発出場した。大谷は昨季レギュラーシーズン、打率.282、本塁打55本、打点102、OPS1.014の