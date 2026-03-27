F1日本GPとホンダの歩み（後編）「復活の咆哮、そして未来へつなぐバトン」◆前編＞＞セナ・プロ対決と中嶋悟の登場にファンが熱狂した時代◆中編＞＞佐藤琢磨の初入賞に歓喜し、アロンソの「GP2エンジン」発言に唇を噛んだパンデミックによる沈黙を乗り越え、2022年、鈴鹿に再びF1の咆哮が帰ってきた。ホンダのパワーを背景に、マックス・フェルスタッペンが「ホンダの母国」で王座を確定させた瞬間、鈴鹿は新たな伝説の舞台へ