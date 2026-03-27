近年、子育て世帯に対するさまざまな支援制度が拡充されていることから、「独身よりも結婚して子どもがいる方が経済的に得なのでは」と感じる人も少なくありません。 特に30代になると、住宅補助や児童手当などの話題を耳にする機会も増えます。しかし実際には、子育て世帯は支援を受けられる一方で、子どもにかかる多くの費用も発生します。 本記事では、子育て世帯への主な支援制度と子育てにかかる費用を整理し、独身