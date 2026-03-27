『スリー・ビルボード』（2017）や『イニシェリン島の精霊』（2022）で知られるマーティン・マクドナー監督の最新作『ワイルド・ホース・ナイン』が、2027年に日本公開されることが決定した。あわせて予告映像、ポスタービジュアル、場面写真も解禁されている。 ﻿ 本作は、マクドナーがオリジナル脚本・監督を務め、サーチライト・ピクチャーズと再びタッグ