宝酒造株式会社は、「極上〈宝焼酎〉の炭酸割りタンチュー」の名称とパッケージデザインをリニューアルし、「極上宝ハイボール」として2026年4月7日（火）から全国で販売する。【この記事の写真を全て見る】「極上宝ハイボール」は、焼酎と炭酸だけで仕上げた甘くないシンプルな味わいが特徴。今回のリニューアルでは、その魅力をよりわかりやすく伝えるため、名称とパッケージデザインを見直した。なお、味わいに変更はない。パッ