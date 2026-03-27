“風呂の日”を前にした3月25日（水）、タレントの清水みさとさんがポカリスエット「ポカリお風呂プロジェクト」本格始動発表会に出席。そのスペシャルサポーターの就任式も都内で開催されました。2026年は「026（お風呂）」にちなみ、1000年に1度の“お風呂の年”として注目が高まっている節目の年。「ポカリお風呂プロジェクト」はその機運を盛り上げながら、温浴の魅力と健康行動を社会に広げていくことを目指すものであり、清