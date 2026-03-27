シリーズ累計500万部突破の大人気絵本「パンどろぼう」のかわいくて、ちょっとシュールな世界をまるごと体験できるイベント「パンどろぼうひろば」が4月5日までASOBUILD YOKOHAMA COASTにて開催中です。イベントオリジナルイラストのパンどろぼうたちがたっぷり！のこのイベント。井寄優さんと共に見どころをお届けします。パンどろぼうまみれになれるパン形のプール、迫力満点の特大パンタワーはシャッターが止まらない可愛さ！ふ