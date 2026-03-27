毎年暑さが増していく日本の夏。ハンディファンやファン付きウェアが当たり前の光景となってきています。今年は「一般人にもファン付きウェアが普及する」と見込んでいるのが、広島県福山市に本社を置くワーキングウェアメーカーの株式会社サンエスです。ファン付きウェアのブランド「FZN・空調風神服®（くうちょうふうじんふく）」を展開する同社の担当者に詳しい話を聞きました。ーー今年は一般人にもファン付きウェアが普