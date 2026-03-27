韓国の女性5人組グループ「LESSERAFIM（ルセラフィム）」のSAKURAこと宮脇咲良（28）が27日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。「実は、28歳になってました」と書き出した宮脇。鏡越しのオフショットなどを添えて誕生日を迎えたことを伝えた。ファンからは「おめでとうございます」「いつまでも応援してるよ」「どんどんキレイになってくね」「これからもたくさん輝いてね」「ずっとずっと1番のアイド