◇ナ・リーグドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの今季開幕戦に「1番・DH」で先発出場。開幕戦でいきなり第1打席から快音を響かせ右前打を放った。初回の第1打席は相手先発で4年連続開幕投手を務めたギャレンと対戦。直球で内角攻めにあったが、最後は2ボール2ストライクからの5球目、真ん中付近に来