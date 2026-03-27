朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金前8：14〜9：50）が、27日に放送。この日の放送をもって、約1年におよぶ歴史に幕を閉じた。メインキャスターの谷原章介が、最後にあいさつした。【写真】オズワルド伊藤と初タッグ！“日曜”朝の顔となった谷原章介この日の放送には、金曜スペシャルキャスターのカズレーザーのほかにも、火曜・水曜を担当する武田鉄矢、木曜を担当する杉村太蔵も途中から合流。「みんなで