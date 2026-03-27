【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日の閣議で、イランとの交戦を巡り北大西洋条約機構（NATO）加盟国の非協力的な姿勢に「とても失望している」と語った。封鎖状態が続くホルムズ海峡の安全確保に向け、船舶派遣を要請したが「全く何もしてこなかった」と改めて批判した。NATOが米国の求めに応じるかどうかは同盟を試す「テストだった」と主張。米国がNATOを支援することはあっても「彼らがわれわれを助けることはないと