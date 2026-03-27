2025年12月、米アリゾナ州フェニックスで演説するバンス米副大統領（共同）【イスラマバード共同】イラン政府高官は26日、共同通信の取材に対し、米イスラエルとの交戦終結に向けた交渉に「反戦的で、比較的穏健な姿勢」だとしてバンス米副大統領の関与を要求した。これまで交渉に関わってきたウィットコフ和平交渉担当特使やトランプ大統領の娘婿クシュナー氏の関与には「断固反対する」とした。高官は調整中の対米交渉に関わ