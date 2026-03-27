主人公・デクの同級生でヒーロー一家に生まれたエリート・飯田天哉（いいだてんや）。品行方正で堅物な学級委員長ですが、真面目過ぎて空回りする様子や葛藤を経て“真のヒーロー”へと劇的に成長していく姿が愛されています。All About ニュース編集部は2月9〜11日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に『僕のヒーローアカデミア』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、『僕のヒーローアカデミア』の飯田