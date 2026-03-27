新型「“V8”SUV」！ゼネラルモーターズ・ジャパンは、キャデラックのフラッグシップSUV「エスカレード」の一部改良モデルを発表しました。エスカレードは、1999年に登場したアメリカン・ラグジュアリーSUVの象徴的な存在です。2020年発売の現行モデルとなる5代目までに全世界で100万台以上を販売していました。【画像】超カッコイイ！ これが新型「“V8”SUV」です！ 画像で見る（14枚）現行モデルのボディサイズは全長5400