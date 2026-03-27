普通免許で運転できる本格派のキャンピングカー日本最大のキャンピングカーの展示会である「ジャパンキャンピングカーショー2026」が、2026年1月30日〜2月2日の期間、千葉県千葉市にある幕張メッセで開催されました。今回は、普通免許を持つ人なら誰でも運転可能で、トラックやSUV好きの心も掴むワイルドなビジュアルのキャンピングカー「EXPEDITION STRIKER（エクスペディション ストライカー）」を紹介します。EXPEDITIO