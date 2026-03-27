3月26日午後11時18分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。 【写真を見る】岩手県で最大震度4のやや強い地震 青森県、北海道、宮城県などで震度３ 東京都、千葉県、埼玉県、静岡県などでも揺れ 静岡県御殿場市では震度1を観測 津波の心配なし 気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さは約10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.5と推定されます。最大震度4を観測したのは、岩手県の盛