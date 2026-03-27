3月26日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日と週末桜の開花が進みそう 今日も晴れの天気が続き、降水確率は1日を通して0％です。 午後は少し雲がかかる時間もありそうですが、熊本県内は高気圧に覆われているため、安定した天気が続きます。 日中は日差しがたっぷりで洗濯物もよく乾きそうです。 乾燥注意報が県内全域に発表されています。 今日の最高気温は熊